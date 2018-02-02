ЦИК засчитал подписи Сергея Бабурина Политика // Сегодня, 10:45 // 9

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии России был вынесен вердикт по итогам проверки подписей собранных в поддержку Сергея Бабурина. После отсева из 105 000 сданных подписей брака, в зачетной корзине осталось 102 994. Этого достаточно для Регистрации Сергея Бабурина в качестве полноценного кандидата в президенты Российской Федерации.

Отметим, что Сергей Бабурин является лидером Российского общенародного Союза и был выдвинут этой партией в ноябре прошлого года на пост президента РФ. Как политик он выдвигает программу преодоления бедности, неравенства и социальной несправедливости в России. Стержневой идеей является поддержка русского народа, как государствообразующего и наиболее пострадавшего за годы перестроечной разрухи. Концептуальный момент, - Сергей Бабурин последовательный проводник стратегии собирания "Русского мира".