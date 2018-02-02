/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
ЦИК засчитал подписи Сергея Бабурина

ЦИК засчитал подписи Сергея Бабурина

Политика
//
Сегодня, 10:45
//
9
Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии России был вынесен вердикт по итогам проверки подписей собранных в поддержку Сергея Бабурина. После отсева из 105 000 сданных подписей брака, в зачетной корзине осталось 102 994. Этого достаточно для Регистрации Сергея Бабурина в качестве полноценного кандидата в президенты Российской Федерации.
 
Отметим, что Сергей Бабурин является лидером Российского общенародного Союза и был выдвинут этой партией в ноябре прошлого года на пост президента РФ. Как политик он выдвигает программу преодоления бедности, неравенства и социальной несправедливости в России. Стержневой идеей является поддержка русского народа, как государствообразующего и наиболее пострадавшего за годы перестроечной разрухи. Концептуальный момент, - Сергей Бабурин последовательный проводник стратегии собирания "Русского мира".
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22 декабря Сергея Бабурина выдвинут кандидатом в президенты России
22 декабря Сергея Бабурина выдвинут кандидатом в президенты России
Сторонники Сергея Бабурина активизировали сбор подписей в его поддержку
Сторонники Сергея Бабурина активизировали сбор подписей в его поддержку
Сергей Бабурин высказался о президентских выборах в России
Сергей Бабурин высказался о президентских выборах в России
comments powered by HyperComments
05 Февраля 2018 / Понедельник / 21 15
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru