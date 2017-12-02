Сергей Бабурин побывал в колонии "Черный дельфин" Политика // Сегодня, 12:34 // 0

Лидер Российского общенародного Союза, доктор юридических наук Сергей Бабурин посетил колонию для осужденных на пожизненный срок заключенных "Черный Дельфин". В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:

"27 декабря, как заместитель председателя Попечительского совета Уголовно-исполнительной системы побывал в "Черном дельфине" - ИК-6 ФСИН Оренбургской области, где содержатся лица, осужденных к пожизненному лишению свободы. Вместе с Г.П. Венглинским осмотрели жилые и рабочие помещения, медчасть, посетили различные категории осужденных".

Отметим, что 22 декабря 2017г. Сергей Бабурин был выдвинут кандидатом в президенты России от партии Российский общенародный Союз. Сейчас происходит процедура его регистрации в этом качестве.