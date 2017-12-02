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Сергей Бабурин побывал в колонии "Черный дельфин"

Сергей Бабурин побывал в колонии "Черный дельфин"

Политика
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Сегодня, 12:34
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Лидер Российского общенародного Союза, доктор юридических наук Сергей Бабурин посетил колонию для осужденных на пожизненный срок заключенных "Черный Дельфин". В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:
 
 
"27 декабря, как заместитель председателя Попечительского совета Уголовно-исполнительной системы побывал в "Черном дельфине" - ИК-6 ФСИН Оренбургской области, где содержатся лица, осужденных к пожизненному лишению свободы. Вместе с Г.П. Венглинским осмотрели жилые и рабочие помещения, медчасть, посетили различные категории осужденных".
 
Отметим, что 22 декабря 2017г. Сергей Бабурин был выдвинут кандидатом в президенты России от партии Российский общенародный Союз. Сейчас происходит процедура его регистрации в этом качестве.
 

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