Сергей Бабурин обратился к своим сторонникам Политика // Сегодня, 15:13 // 0

Стартовавшая в России избирательная кампания главы государства дала повод к политическим заявлениям, как государственных деятелей, так и экспертов. В контексте этого представляет интерес обращение политика и ученого Сергея Бабурина. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеообращения:



"Наконец свершилось. Президент России Владимир Владимирович Путин сообщил о том, что он будет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Россия вздохнула с облегчением - понятно, кто пойдет на инаугурацию в 2018 году. Но я хочу задать вопрос себе, вам: что дальше? Мы поддерживали все, что делалось во внутренней политике последнее время. Радовались возвращению Крыма и Севастополя, тому, что Россия достойно повела себя в Сирии, не просто защищая Сирию, но защищая свои интересы на дальних подступах, в отличии от позорного предательства в Ливии. Но, когда власть вспомнит о том, что происходит внутри страны?





Я принял решение дать согласие на участие в президентских выборах и готов быть кандидатом от партии прежде всего потому, что есть реальная альтернатива тому беспределу, коррупции, произволу, в который погрузили наше общество.





Нам говорят, что нет возможности ничего изменить, кроме как сверху. Это неправда. Патриотические силы выкинуты с политической сцены. Нам навязывают только либеральные альтернативы: или сегодняшняя власть, или появится кто-то прозападный, который будет еще дальше тащить нас в сторону антиценностей. Есть русский выбор, есть наш традиционный выбор, когда мы должны заниматься социальными обязательствами государства перед обществом. За минувшие 10 лет образование убито, за минувшее 5 лет происходит демонтаж здравоохранения, у нас по прежнему хаос в бюджетной сфере, а деятельность центробанка и министерства финансов больше напоминает вредительство, чем руководство государством, экономикой. Те люди, те силы, которые 25 лет назад свергли власть страны Советов, разрушили Советский Союз, опутали Кремль своими щупальцами - этот неолибералистский спрут, неолиберальная мафия - они по прежнему правят бал.

И нам пора перестать ждать, что в какой-то момент Президент проснется и скажет: "Мы сменим правительство Медведева, мы избавимся от Центрального банка, который олицетворяет Набиуллина". Это нужно делать сейчас, не дожидаясь президентских выборов.

Именно поэтому, я не просто намерен участвовать в президентских выборах. Мы намерены предложить нашу программу развития страны, программу, которая будет строиться на наших традиционных, православных, русских ценностях, и мы надеемся, что общество встряхнется и сделает выбор".



