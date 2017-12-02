Удар Иерусалимского колокола: с тревогой о войне Политика // Вчера, 20:25 // 308

Международная обстановка резко осложнилась после признания Вашингтоном в качестве столицы Израиля города Иерусалима. Это породило массу комментариев тревожного характера. В контексте этого предлагаем вниманию программу "Без Цензуры!", с участием известного политика, лидера РОС, востоковеда Сергея Бабурина и ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина.

По мнению Сергнея Бабурина, действия Трампа не просто авантюрны, но и опасны в контексте возможного начала новой мировой войны. При этом экспертом дается развернутый анализ ситуации, который будет интересен как специалистам, так и интересующейся геополитикой аудитории:



