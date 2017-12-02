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Удар Иерусалимского колокола: с тревогой о войне

Удар Иерусалимского колокола: с тревогой о войне

Политика
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Вчера, 20:25
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Международная обстановка резко осложнилась после признания Вашингтоном в качестве столицы Израиля города Иерусалима. Это породило массу комментариев тревожного характера. В контексте этого предлагаем вниманию программу "Без Цензуры!", с участием известного политика, лидера РОС, востоковеда Сергея Бабурина и ректора Европейского института  JUSTO, профессора  Дмитрия Соина.
 
По мнению Сергнея Бабурина, действия Трампа не просто авантюрны, но и опасны в контексте возможного начала новой мировой войны. При  этом экспертом дается развернутый анализ ситуации, который будет интересен как специалистам, так и интересующейся геополитикой аудитории:
 

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