Казаки - реальная сила России
Политика
//
Сегодня, 17:57
//
0
Насколько казаки готовы дать отпор врагам России и защитить рубежи Родины от возможного вторжения рассуждают эксперты: казачий полковник, основатель образовательной системы Клинок Андрей Полуханов и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
Общее мнение участников программы сводится к тому, что казаки нужны современной России, как конструктивный, сдерживающий фактор внутренней и внешней политики страны. Они способны остудить головы ярых противников Российской Федерации. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!", которая посвящена возможностям современных казаков: