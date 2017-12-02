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Казаки - реальная сила России

Казаки - реальная сила России

Политика
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Сегодня, 17:57
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Насколько казаки готовы дать отпор врагам России и защитить рубежи Родины от возможного вторжения рассуждают эксперты: казачий полковник, основатель образовательной системы Клинок Андрей Полуханов и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий  Соин.
 
Общее мнение участников программы сводится к тому, что казаки нужны современной России, как конструктивный, сдерживающий фактор внутренней и внешней политики страны. Они способны остудить головы ярых противников Российской Федерации. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!", которая посвящена возможностям современных казаков:
 

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