Казаки - реальная сила России Политика // Сегодня, 17:57 // 0

Насколько казаки готовы дать отпор врагам России и защитить рубежи Родины от возможного вторжения рассуждают эксперты: казачий полковник, основатель образовательной системы Клинок Андрей Полуханов и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

Общее мнение участников программы сводится к тому, что казаки нужны современной России, как конструктивный, сдерживающий фактор внутренней и внешней политики страны. Они способны остудить головы ярых противников Российской Федерации. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Без Цензуры!", которая посвящена возможностям современных казаков:



