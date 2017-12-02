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Крен Армении в Евросоюз: маневр или предательство?

Крен Армении в Евросоюз: маневр или предательство?

Политика
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Вчера, 23:58
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Армения, всегда имела имидж стратегического партнера России на Кавказе. Однако рывок Еревана в сторону Евросоюза поставил под удар этот взгляд на геополитику Кавказа. Что случилось в Армении и почему в разгар санкций против России она заспешила в ЕС говорят ведущий программы "Без Цензуры!", ректор Европейского института  JUSTO Дмитрий Соин и эксперт международник Евгений Бирюков.
 
Их мнение сводится к тому, что Ереван вынужденно маневрирует между Москвой и Страсбургом опасаясь цветной революции в стране. ИА "ТИРАС", предлагает полную  версию программы:
 

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