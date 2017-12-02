Крен Армении в Евросоюз: маневр или предательство? Политика // Вчера, 23:58 // 7

Армения, всегда имела имидж стратегического партнера России на Кавказе. Однако рывок Еревана в сторону Евросоюза поставил под удар этот взгляд на геополитику Кавказа. Что случилось в Армении и почему в разгар санкций против России она заспешила в ЕС говорят ведущий программы "Без Цензуры!", ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин и эксперт международник Евгений Бирюков.

Их мнение сводится к тому, что Ереван вынужденно маневрирует между Москвой и Страсбургом опасаясь цветной революции в стране. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:



