Александра Черниченко: кризис маленьких районов реален Политика // 21:56, 7 ноября 2017 // 172

На сегодняшний день вся информационная пропаганда направлена на освящение глобальных проблем, касающихся Российской Федерации. К сожалению, мало кто обращает внимание на социальные проблемы в маленьких районах, благополучие которых гарантирует достойную жизнь жителей страны. ИА"ТИРАС", публикует мнение по данному вопросу молодого аналитика и создателя проекта социально-политическая доктрина Александры Черниченко.

"Для начала коротко изложу суть нашего нового проекта, чья команда состоит в основном из представителей активной молодежи, которые считают своим долгом направить все силы на решение насущных проблем "маленьких районов" Москвы, а в последствии и других регионов страны. Основной идеей является перехват инициативы в решение маленьких районных вопросов у политических сил. К сожалению различные партии используют социальные проблемы горожан в своих интересах, делая из них политическое поле боя. Ведь вся суть социальных проблем в обществе и тем более в маленьких районах - это надежда на тех, кто не в полной мере исполняет свои обязанности и обещания. Именно поэтому те же муниципальные депутаты (которые по большей части даже не живут на своих округах), менее заинтересованы в благополучии своего района, нежели обычные жители. Это и является основной причиной всех проблем маленьких районов. Вскоре наш проект начнет предлагать, плодотворные инициативы, которые сделают жизнь жителей "маленьких районов" на порядок лучше.

