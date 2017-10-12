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Демонтаж минских соглашений и особый статус Донбассу - испытание Москвы на прочность

Демонтаж минских соглашений и особый статус Донбассу - испытание Москвы на прочность

Политика
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13:08, 12 октября 2017
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По мнению экспертов интернет-телевидения "АННА НЬЮС", Украина под патронажем Запада запустила очередной опасный сценарий по Донбассу. Речь идет о принятии в первом чтении закона Об особом статусе и фактическом демонтаже Минских соглашений. Об этом в студии беседуют ведущая Светлана Руденко и эксперт, ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. Общий вывод - Украина готовиться к Большой войне:

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