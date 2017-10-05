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Россияне Приднестровья готовы поддержать кандидатуру Бабурина

Россияне Приднестровья готовы поддержать кандидатуру Бабурина

Политика
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16:20, 5 октября 2017
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Россияне Приднестровья с удовлетворением восприняли выдвижение Российским общенародным Союзом Сергея Бабурина в качестве кандидата в президенты Российской Федерации. И это вполне объяснимо, ведь господин Бабурин является почетным гражданином ПМР и много лет отстаивал интересы приднестровцев на всех уровнях вертикали власти в России.
 
Напомним, что 4 октября на президиуме РОС единогласно было принято решение предложить Сергею Бабурину баллотироваться на должность президента РФ. В настоящее время идет активная дискуссия на эту тему в информационном и политическом поле России. Не осталось в стороне и Приднестровье, где политика знают с первых дней провозглашения республики. Местные эксперты полагают, что при доминировании в общественном мнении региона фигуры президента Владимира Путина, тем не менее и Сергей Бабурин может набрать существенный процент голосов в случае если состоится его регистрация кандидатом в президенты России. 

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