Мормоны торжествуя в Россию обновляют путь! Политика // Сегодня, 11:49 // 67

Джон Хантсман, станет новым послом США в России. О нем известно, что глава дипмиссии является миллиардером и правоверным мормоном. Ректор Европейского института JUSTO, профессор, политический аналитик Дмитрий Соин отметил: "Россия получит жесткого и достаточно критически настроенного посла, который по своему финансовому и политическому положению в Америке фигура самодостаточная. В Китае Хантсман проявил себя во время "Жасминовой революции" и получил негативные оценки Пекина. Не исключено, что и в Россию он едет именно накануне важнейших политических событий. Как мормон он несомненно будет "радовать" Русскую православную церковь и прочих патриотов-почвенников. В общем будет весело. Так и хочется изменив слова классика продекламировать: "Москва, мормоны торжествуя в Россию обновляют путь...". Впрочем многие аналитики считают Хантсмана прагматиком и надеются, что это качество будет лидирующим при исполнении им своих должностных обязанностей посла США".