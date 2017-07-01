/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Мормоны торжествуя в Россию обновляют путь!

Мормоны торжествуя в Россию обновляют путь!

Политика
//
Сегодня, 11:49
//
67
Джон Хантсман, станет новым послом США в России. О нем известно, что глава дипмиссии является миллиардером и правоверным мормоном. Ректор Европейского института JUSTO, профессор, политический аналитик Дмитрий Соин отметил: "Россия получит жесткого и достаточно критически настроенного посла, который по своему финансовому и политическому положению в Америке фигура самодостаточная. В Китае Хантсман проявил себя во время "Жасминовой революции" и получил негативные оценки Пекина. Не исключено, что и в Россию он едет именно накануне важнейших политических событий. Как мормон он несомненно будет "радовать" Русскую православную церковь и прочих патриотов-почвенников. В общем будет весело. Так и хочется изменив слова классика продекламировать: "Москва, мормоны торжествуя в Россию обновляют путь...". Впрочем многие аналитики считают Хантсмана прагматиком и надеются, что это качество будет лидирующим при исполнении им своих должностных обязанностей посла США".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как православные старцы спасают Россию
Как православные старцы спасают Россию
Дмитрий Соин: политическому рынку России нужны профессионалы
Дмитрий Соин: политическому рынку России нужны профессионалы
comments powered by HyperComments
19 Июля 2017 / Среда / 20 33
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2017 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru