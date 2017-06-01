Русские националисты поддержали антикоммуниста Владимира Мелихова Политика // Сегодня, 01:48 // 1





По информации ИА "ТИРАС", русские националисты провозгласили новый лозунг: "Один за всех и все за одного". Поводом к этому послужило судебное преследование основателя антибольшевистского музея-мемориала Владимира Мелихова. Публикуем текст соответствующего обращения за подписью координатора Национально - консервативного движения Валентины Бобровой:



РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ. ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО! О том, почему мы поддерживаем Владимира Мелихова.

После того, как мы решили поддержать Владимира Мелихова и придать огласке его дело, являющееся настоящим беззаконием в действии, нам стали предъявлять претензии в том, что мы поддерживаем казачьего лидера, который не поддержал Новороссию и открыто выступил с критикой тех, кто пошёл воевать на Донбасс. Я, как соорганизатор "Координационного центра помощи Новороссии", руководителем которого был Михаил Очкин, обязана пояснить некоторые подробности наших разногласий по "Украинскому вопросу" с Владимиром Петровичем Мелиховым.



Мало кто знает этот факт, однако, Мелихов (по моей просьбе) предоставлял нам помещение для сбора, хранения и сортировки гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины летом 2014 года. Данный склад проработал полгода и туда приходили грузовые машины с медикаментами,продуктами и одеждой для тех, кто в тот момент остро нуждался в помощи. Владимир Петрович ни секунды не колебался в тот момент, когда принял решение помогать нам со складом, где сортировалось самое необходимое для нуждающихся людей. Многие крикуны и выскочки, которые сегодня активно пиарятся на теме Новороссии, не приложили и малейших усилий для того, чтобы оказать помощь Русским людям на Юго-Востоке тогда.

Когда я пришла в администрацию города Подольска, с просьбой организовать склад и пункт сбора помощи, написав официальное обращение к главе города Пестову, мне было отказано: "Не было указания сверху" - именно так мне ответил один из заместителей мэра Пестова. Потом, когда власти "дали добро" на оказание гумпомощи Донбассу, пункты сбора стали появляться как грибы после дождя. Но мы были в числе первых и наша помощь спасла немало жизней, в том числе и детских. Случилось так, что на Юго-Востоке в какой -то момент полностью пропал инсулин, поэтому дети, страдающие сахарным диабетом могли по-просту погибнуть из-за отсутствия жизненно важного медикамента. На складе у Мелихова были холодильники, в которых мы хранили инсулин, так как это лекарство быстро пропадает, если его держать в тепле. Нигде и никогда Владимир Петрович не "хвастался" тем, что принимал участие в помощи Юго-Востоку Украины, так как является истинным Русским интеллигентом, с присущей ему скромностью, однако, благодаря тому что у нас был этот дополнительный склад с холодильниками, обороты нашей гумпомощи выросли в разы, а значит, мы спасли большее количество жизней.





А теперь, я хочу поведать подробности того, как действовали в это время прихвостни у власти. В Совете Федерации организовали Комитет помощи Юго-Востоку Украины, куда волею судьбы попали и мы. Возглавлял этот Комитет Н.И.Рыжков (тот самый советский чиновник), набравший в Комитет абсолютных симулякров, пиарищихся на теме Донбасса, безо всякого зазрения совести, при этом практически ничего не делая в реальности. На первом же заседании Комитета, Михаил Очкин (руководитель нашего Коррцентра помощи Новороссии) призвал и Рыжкова и всех присутствующих к определённому алгоритму уже запущенных действий, для того, чтобы процесс обрёл большие обороты и мы смогли оказать помощь как можно большему количеству людей."Мы не собираемся под вас подстраиваться...." - ответил тогда Рыжков, горделиво потрясая своей седой головой.

На втором заседании, я выступила с докладом того, что мы уже сделали и попросила (приложив письменное обращение) помощи в конкретике, так как нам были необходимы дополнительные помещения под склады и хотя бы несколько грузовых машин. Мы не получили НИЧЕГО! кроме "ценных" указаний того, как необходимо говорить в присутствии СМИ (особенно иностранных) про помощь Юго-Востоку, так как я допустила "оплошность" и сказала, что наши грузы с продуктами и медикаментами доставляются непосредственно на Донбасс и в Луганск, в то время как надо было говорить, что помощь идёт только беженцам, расположившимся в Ростове.

Ни от власти Подольска, ни от подмосковной власти, ни от Комитета при Совфеде, мы не получили НИКАКОЙ! помощи вовсе. И когда на последующих заседаниях Комитета "повылезали" выскочки, которые отчитывались работой таких же организаций как наша, при этом не имея к этому и малейшего отношения, наш "Коррцентр помощи Новороссии" покинул это сборище негодяев, пиарищихся и зарабатывающих политические очки на смерти и горе людей.

Да, Владимир Петрович Мелихов имеет иную позицию по Украине, чем я и мои соратники, однако, это не может стать причиной глобального разрыва между нами и как показывает время, в самые трудные моменты, мы, несмотря ни на что сплачиваемся и оказываем помощь друг другу.



Мы можем расходиться во мнениях по локальным вопросам, по вопросам идеологии, в деталях, но в целом Русское Национально поле должно быть единым. И если кто-то (враги Отечества) считают, что нас так легко развести по разным углам, то они глубоко ошибаются. Нас связывает невидимая Божественная нить, в ней прежде всего боль за Россию, за Русский народ. Да, мы по-разному видим пути развития нашего Национального Движения и России, но наши по-настоящему Русские сердца всегда будут биться в унисон.





Валентина Боброва, Национально-Консервативное Движение