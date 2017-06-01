Славянские организации России и Молдовы углубили сотрудничество Политика // Вчера, 18:56 // 105

По информации ИА "ТИРАС", 2 июня Славянская община Республики Молдова и Всероссийский Славянский комитет подписали Соглашение о сотрудничестве. С молдавской стороны документ подписал лидер общины Олег Топольницкий. С российской глава Комитета, президент Международной славянской академии Сергей Бабурин.

Цель договора - углубление отношений, взаимная помощь и поддержка. Сергей Бабурин и Олег Топольницкий уверены в том, что Россия и Молдова находятся в общем славянском геополитическом пространстве и это является основанием для экономической и политической интеграции этих стран.

В своем комментарии по этому поводу, эксперт-социолог, ректор Европейского института JUSTO, Дмитрий Соин отметил, что "2 июня был сделан важный шаг на пути дальнейшего сближения гражданского общества Молдовы и России. Здоровые силы стран надеются , что период размежевания подходит к концу и впереди возникают перспективы сотрудничества в рамках СНГ и Таможенного Союза".