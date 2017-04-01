Школьники Чувашии опишут свое депутатство в Госдуме России
В Чувашии дан старт открытому конкурсу сочинений для школьников на тему: «Если бы я был депутатом Госдумы…". Открыла интеллектуальное соревнование Депутат Госдумы Алена Аршинова. По этому поводу парламентарий разместила следующий пост в соцсетях:
2Пообщались с ребятами, нынешними и будущими журналистами из города Цивильск, Чувашия. Поговорили о спорте, детских увлечениях, нововведениях в ЕГЭ, поступлении в вузы. Рассказала ребятам, что в ближайшее время ЕГЭ по английскому языку станет обязательным, напомнила о возвращении в школьную программу итогового сочинения, поговорили об онлайн-наблюдении на экзаменах, о стрессе и беспокойных родителях и учителях.
Дала старт открытому конкурсу сочинений для школьников на тему: «Если бы я был депутатом Госдумы…». Цель – ознакомление с механизмом работы главного законодательного органа страны. Детям важно понять, что мнение каждого человека очень значимо для эффективной работы парламентария.
Победители и призеры конкурса будут приглашены на экскурсию в Госдуму.
Кстати, наша встреча проходила в историко-краеведческом музее Цивильска, где хранятся даже бивни мамонта, найденные в этих местах".
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