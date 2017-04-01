Школьники Чувашии опишут свое депутатство в Госдуме России Политика // Сегодня, 17:59 // 0

В Чувашии дан старт открытому конкурсу сочинений для школьников на тему: «Если бы я был депутатом Госдумы…". Открыла интеллектуальное соревнование Депутат Госдумы Алена Аршинова. По этому поводу парламентарий разместила следующий пост в соцсетях:



2Пообщались с ребятами, нынешними и будущими журналистами из города Цивильск, Чувашия. Поговорили о спорте, детских увлечениях, нововведениях в ЕГЭ, поступлении в вузы. Рассказала ребятам, что в ближайшее время ЕГЭ по английскому языку станет обязательным, напомнила о возвращении в школьную программу итогового сочинения, поговорили об онлайн-наблюдении на экзаменах, о стрессе и беспокойных родителях и учителях.





Дала старт открытому конкурсу сочинений для школьников на тему: «Если бы я был депутатом Госдумы…». Цель – ознакомление с механизмом работы главного законодательного органа страны. Детям важно понять, что мнение каждого человека очень значимо для эффективной работы парламентария.

Победители и призеры конкурса будут приглашены на экскурсию в Госдуму.