Игорь Шатров: извращенцы против Трампа Политика // Сегодня, 01:21 // 0

По мнению ведущего политического аналитика России Игоря Шатрова президент США Дональд Трамп объявил войну транссексуалам, трансгендерам, извращенцам и противникам христианской морали. Все началось с отмены "туалетного закона". Это событие политолог прокомментировал следующим образом:





Трамп отменил «туалетный» закон Обамы, согласно которому государственные школы должны разрешать школьникам-трансгендерам посещать туалеты в соответствии с полом, с которым они идентифицируют себя сами. Обсудили это с телеканалом «Россия 24». Сказал, что Трамп пресвитерианин, то есть пуританин, и действует в логике человека, придерживающегося консервативных взглядов на мораль, семью, отношения между полами, изначально свойственных традиционной одноэтажной Америке.Но за последние годы патология стала привилегией, а субкультура трансформировалась в культуру. И Трамп понимает, как это разрушающе действует на американское общество. Ему сейчас предстоит преодолеть давление мощного лобби, которое сформировалось на фоне интереса к теме ЛГБТ. Дошло до того, что некоторые американцы уже меняют пол ради будущих привилегий. Понятно, что превращение из представителей привилегированного класса в рядовых граждан не устраивает ни таких вот «трансгендеров», ни тех бизнесменов и политиков, которые создали на интересе к ЛГБТ-сообществу свой политический или коммерческий капитал.Остается надеяться на то, что протесты не найдут широкой поддержки среди американцев, а Трамп покажет такие экономические успехи, что это отвратит граждан от надуманных проблем ЛГБТ. Ведь в свое время интерес к ним и был инициирован для того, чтобы отвлечь от реальных внутренних проблем…