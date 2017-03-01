Игорь Шатров: извращенцы против Трампа
Политика
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Сегодня, 01:21
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Трамп отменил «туалетный» закон Обамы, согласно которому государственные школы должны разрешать школьникам-трансгендерам посещать туалеты в соответствии с полом, с которым они идентифицируют себя сами. Обсудили это с телеканалом «Россия 24». Сказал, что Трамп пресвитерианин, то есть пуританин, и действует в логике человека, придерживающегося консервативных взглядов на мораль, семью, отношения между полами, изначально свойственных традиционной одноэтажной Америке.
Но за последние годы патология стала привилегией, а субкультура трансформировалась в культуру. И Трамп понимает, как это разрушающе действует на американское общество. Ему сейчас предстоит преодолеть давление мощного лобби, которое сформировалось на фоне интереса к теме ЛГБТ. Дошло до того, что некоторые американцы уже меняют пол ради будущих привилегий. Понятно, что превращение из представителей привилегированного класса в рядовых граждан не устраивает ни таких вот «трансгендеров», ни тех бизнесменов и политиков, которые создали на интересе к ЛГБТ-сообществу свой политический или коммерческий капитал.
Остается надеяться на то, что протесты не найдут широкой поддержки среди американцев, а Трамп покажет такие экономические успехи, что это отвратит граждан от надуманных проблем ЛГБТ. Ведь в свое время интерес к ним и был инициирован для того, чтобы отвлечь от реальных внутренних проблем…
01 Марта 2017 / Среда / 02 04
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