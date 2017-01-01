Горбачева вызвали в суд Литвы на допрос
Политика
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Стоит отметить, что по словам судьи Айноры Корнелии Мацявичене, повестка была вручена в декабре 2016-го. Литовский суд отправил уведомление по почте и получил подтверждение того, что адресат получил извещение.
"Еще одну повестку бывшему президенту Советского Союза направили по каналам министерства юстиции республики, третью — по электронной почте".
19 Января 2017 / Четверг / 22 17
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