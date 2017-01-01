Горбачева вызвали в суд Литвы на допрос Политика // Сегодня, 19:25 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", Вильнюсский окружной суд вызвал на допрос первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. В частности, Горбачев будет доброшен в рамках дела о событиях января 1991 года в литовской столице. Об этом в четверг, 19 января, сообщает портал Delfi.

Стоит отметить, что по словам судьи Айноры Корнелии Мацявичене, повестка была вручена в декабре 2016-го. Литовский суд отправил уведомление по почте и получил подтверждение того, что адресат получил извещение.

"Еще одну повестку бывшему президенту Советского Союза направили по каналам министерства юстиции республики, третью — по электронной почте".



