Против экс-министра экономики дали показания его подчиненные
Политика
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Как сообщает ИА"ТИРАС", против арестованного экс-министра экономики России Алексея Улюкаева дали показания его бывшие подчиненные. Об этом рассказал на заседании Басманного суда во вторник, 10 января, следователь Роман Нестеров. В частности, сам Улюкаев свою вину признавать отказался, напомним, что ранее он был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей "Роснефти".
"Часть свидетелей обвинения по делу работает в Минэкономразвития, а также в Росимуществе. Они находились в непосредственном подчинении обвиняемого",- отметил Нестеров.
10 Января 2017 / Вторник / 14 41
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