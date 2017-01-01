Против экс-министра экономики дали показания его подчиненные Политика // Сегодня, 14:08 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", против арестованного экс-министра экономики России Алексея Улюкаева дали показания его бывшие подчиненные. Об этом рассказал на заседании Басманного суда во вторник, 10 января, следователь Роман Нестеров. В частности, сам Улюкаев свою вину признавать отказался, напомним, что ранее он был взят с поличным при получении взятки в $2 млн (более 130 млн руб.) у представителей "Роснефти".

"Часть свидетелей обвинения по делу работает в Минэкономразвития, а также в Росимуществе. Они находились в непосредственном подчинении обвиняемого",- отметил Нестеров.



