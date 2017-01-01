Стало известно имя посла России на инаугурации Трампа
Политика
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Сегодня, 00:20
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Как сообщает ИА"ТИРАС", сегодня СМИ стало известно имя человека, который будет представлять Россию на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. В частности, им будет посол в США Сергей Кисляк. Об этом сообщил в интервью РИА Новости дипломатический источник.
"Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, что Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк) как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня",- сказал собеседник агентства.
10 Января 2017 / Вторник / 14 41
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