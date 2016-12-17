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Алена Аршинова о праве детей на отдых и оздоровление

Алена Аршинова о праве детей на отдых и оздоровление

Политика
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00:34, 17 декабря 2016
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Актуальный для РФ вопрос о праве детей на отдых и оздоровление был поднят в программе "Утро России" с участием депутата Государственной Думы Алены Аршиновой. ИА "ТИРАС", предлагает опубликованный в социальных сетях комментарий парламентария по этому поводу:
 
"В утреннем эфире Россия-1 "Утро России" говорили о нашем законопроекте об организации отдыха и оздоровления детей. Рассказала об опыте Чувашии, который правильно применить на федеральном уровне. 
 
 
Мы рассмотрели и поддержали в первом чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья". Этот законопроект стал результатом поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2016 года по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, а поводом для таких поручений стали известные трагические события с детьми в Карелии. Ранее мы рассмотрели его на нашем Комитет по образованию и науке, и комитет также поддержал его в первом чтении. 
 
Законопроектом предусмотрены комплексные изменения в законодательство этой сферы, в том числе в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в другие законы. В частности, образовательные организации всех типов наделяются полномочиями по оказанию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. Сейчас действительно такие полномочия образовательных организаций прямо не предусмотрены законом и это затрудняет организацию ими отдыха и оздоровления детей. Но не менее важно, чётко прописать полномочия органов власти всех уровней при организации отдыха и оздоровления детей, включая Правительство РФ, профильное министерство, органы власти субъектов РФ и местного самоуправления. Особенно важно четко разграничить их полномочия в части ответственности за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 
Законопроектом также предусмотрено создание федерального реестра сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, установление на федеральном уровне порядка организации отдыха и оздоровления детей, единых требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, создание межведомственных комиссий по приёмке смен организаций отдыха детей и их оздоровления. 
 
Законопроектом предусмотрен переходный период. В частности, организации отдыха детей и их оздоровления обязаны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2018 года, а организации, оказывающие услуги по обеспечению отдыха, связанного с видами спорта, туризма, иной деятельностью, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья детей, обязаны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 июня 2017 года. 
 
Эти важные законодательные новации станут хорошей основой безопасного, интересного и полезного для детей отдыха и оздоровления. 
Мы внимательно относимся к сфере безопасности, в частности организации пребывания детей в детских садах, школах, ВУЗах и других образовательных организациях. По моей инициативе в рамках партийных проектов и рабочих групп были инициированы мониторинги и проверки качества питания детей, в том числе в оздоровительных лагерях и состояния зданий и противопожарной безопасности. Эта работа коснулась и студенческих общежитий".

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