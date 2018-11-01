

Почему Порошенко гореть в Аду: скандальное заявление Кирилла Фролова Религия // Вчера, 22:56 // 52

Президента Украины Петра Порошенко все чаше называют вероотступником и гонителем православной церкви. Его обвиняют в расколе и предательстве собственного народа. Причины этого жестко анализирует православный философ и аналитик Кирилл Фролов.





Исповедники, отступники и лукаво мечущиеся... 20 ноября встретились два отступника- Порошенко и Черкасккий митрополит Софроний, собравшийся участвовать в "разбойничьем соборе". Его отговорки о том,что он будет там присутствовать "в качестве наблюдателя", не способны никого обмануть. Священное Писание говорит четко: "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых". "Да будет ответ Ваш "да - да,нет - нет, остальное от лукавого".Как, например, наблюдательство на лжесоборе.





С Порошенко все понятно. Его митр.Лука охарактеризовал, как гонителя Церкви. Но глубина падения митр. Софрония поражает. В то время,как его собратьев архиереев по приказу Порошенко "пачками" тащят в СБУ, он не только не заступается за них, но , по сути,"благословляет " уничтожение Церкви, и вместе Софроний и Порошенко называют его кощунственно "волей Божьей".





Митрополит Софроний предал память великого святого Черкасщины- архимандрита Мелхиседека (Значко - Яворского). Архимандрит Мелхиседек, игумен Матренинского монастыря на Черкасщине, поднимает антипольское восстание гайдамаков за воссоединение с Россией, «за матушку Екатерину Великую». В нынешней ситуации канонизация этого великого ревнителя Православия архиактуальна!





Одновременно митрополит Винницкий Симеон заявил, что он обязан и будет выполнять решения Архиерейского Собора УПЦ 13 ноября:Архіпастир подякував духовенству за довіру та попросив і надалі молитовно підтримувати його. Владика пояснив, що і перше звернення, яке було написане на його адресу, насправді не містить протесту проти нього, а є декларацією готовності виконувати рішення Собору єпископів від 13 листопада, які архієрей, як і вся повнота Вінницької єпархії, буде виконувати, адже вони є обов’язковими для усіх ієрархів, кліриків та вірян Української Православної Церкви.Но православные ему поверят только тогда, когда он поставит свою подпись под решениями Собора и даст публичное твердое обещание не являться на "разбойничий лжесобор".Все остальное- от лукавого.