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Кирилл Фролов: тандем Порошенко и Варфоломея, как афера века

Кирилл Фролов: тандем Порошенко и Варфоломея, как афера века

Религия
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Вчера, 13:47
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Новый шаг к православному церковному расколу состоялся в момент подписания соглашения между президентом Украины Порошенко и Константиновольским патриархом Варфоломеем. Шоковый эффект прокомментировал православный философ и эксперт Кирилл Фролов:

Пресловутое соглашение о создании ПЦвУ, подписанное патриархом Варфоломеем и Порошенко, превращает Константинопольский патриархат в частную контору, предоставляющую платные услуги по написанию Томосов, автокефалий и прочих услуг кому угодно и как угодно. Эта трансформация ставит Константинопольский патриархат вне Церкви. В свою очередь, безальтернативной православной позицией является реализация нормы Основ социальной концепции Русской Православной Церкви о недоверии государственной власти, разрушающей Церковь и мирном гражданском неповиговении верующих такой власти.

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