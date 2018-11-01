Кирилл Фролов: тандем Порошенко и Варфоломея, как афера века Религия // Вчера, 13:47 // 112

Новый шаг к православному церковному расколу состоялся в момент подписания соглашения между президентом Украины Порошенко и Константиновольским патриархом Варфоломеем. Шоковый эффект прокомментировал православный философ и эксперт Кирилл Фролов:

Пресловутое соглашение о создании ПЦвУ, подписанное патриархом Варфоломеем и Порошенко, превращает Константинопольский патриархат в частную контору, предоставляющую платные услуги по написанию Томосов, автокефалий и прочих услуг кому угодно и как угодно. Эта трансформация ставит Константинопольский патриархат вне Церкви. В свою очередь, безальтернативной православной позицией является реализация нормы Основ социальной концепции Русской Православной Церкви о недоверии государственной власти, разрушающей Церковь и мирном гражданском неповиговении верующих такой власти.