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Церковный и светский брак: возможно ли равенство позиций?

Церковный и светский брак: возможно ли равенство позиций?

Религия
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Вчера, 23:50
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19
Вопрос о соотношении светской росписи в ЗАГСе и венчании в Церкви приобретает все большую актуальность в общественной и правовой дискуссии. Об этом говорят политики, священники, общественные деятели и профессионалы-психологи. На канале АННА НЬЮС данную тему поднимают ведущая Надежда Баранова и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
 
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