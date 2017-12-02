Церковный и светский брак: возможно ли равенство позиций?
Религия
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Вчера, 23:50
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Вопрос о соотношении светской росписи в ЗАГСе и венчании в Церкви приобретает все большую актуальность в общественной и правовой дискуссии. Об этом говорят политики, священники, общественные деятели и профессионалы-психологи. На канале АННА НЬЮС данную тему поднимают ведущая Надежда Баранова и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:
20 Декабря 2017 / Среда / 14 02