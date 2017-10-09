В России возрождают "Славянские свадьбы" Религия // 14:00, 9 октября 2017 // 426

В России происходит духовное возрождение народа, которое развивается по двум основным направлениям: православие и родноверие. Если христианский сегмент всем понятен, - церковь активно использует самые высокие трибуны и СМИ для позиционирования своей линии, то родноверие - это для многих теневая, не раскрытая духовность относящаяся к дохристианскому периоду Руси. При этом число людей исповедующих родноверие постоянно растет. Уже происходят обряды, включая свадебные на родноверческой основе. Буквально недавно об обряде родноверческого венчания заявили известные российские экологи Михаил Очкин и Валентина Боброва.

В своем комментарии Валентина Боброва отметила следующее:

Возрождение славянских традиций, культуры и уклада жизни - это та основа, на которой наш народ держится, это наши корни. Несправедливо забытые и канувшие в века, замечательные красивые славянские обычаи и обряды, песни, приговоры, одежды и быт - всё это пробуждает нашу генетическую память. Всё это связывает нас совершенно загадочной, невидимой, но крепкой нитью и мы вдруг становимся друг другу родными, братьями и сестрами, мы чувствуем, что мы единый славянский народ.



Выражаю огромную благодарность Тамбовской организации "Славянская община ЖИВА" и лично руководителю Александру Архипову за прекрасный праздник славянской души. Этот день останется в наших сердцах, как самый незабываемый.