

Патриарх Кирилл приступил к службе в Андреевском монастыре Москвы Религия // Вчера, 19:56 // 53

По информации ИА "ТИРАС", патриарх Русской православной церкви Кирилл сегодня прочитает каноны Андрея Критского. В ожидании предстоятеля РПЦ в храме монастыря собрались толпы верующих. Предполагается, что в завершении службы иерарх обратится к пастве с напутственным словом, вдохновит ее на служение и духовный подвиг во время Великого Поста.