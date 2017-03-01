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Патриарх Кирилл приступил к службе в Андреевском монастыре Москвы

Патриарх Кирилл приступил к службе в Андреевском монастыре Москвы

Религия
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Вчера, 19:56
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По информации ИА "ТИРАС", патриарх Русской православной церкви Кирилл сегодня прочитает каноны Андрея Критского. В ожидании предстоятеля РПЦ в храме монастыря собрались  толпы верующих. Предполагается, что в завершении службы иерарх обратится к пастве с напутственным словом, вдохновит ее на служение и духовный подвиг во время Великого Поста.

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