Дмитрий Соин: профессиональный PR и GR - это путь успешной карьеры Общество // Вчера, 15:14 // 93

В перечне перспективных профессий PR (пиар) и GR (джиар) занимают почетное место. Причина проста - работа в этих областях дает прямой доступ к представителям политической, экономической, социальной и религиозной элиты. Все они пользуются услугами такого рода профессионалов, уверен ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

"Мы понимаем, что для самореализации в области связей с общественностью и правительством требует современных технологий и прикладного опыта. Европейский институт ЮСТО дает это. Причина проста - наши специалисты не просто сильные теоретики и методологи пиара и джиара. Они непосредственно вели успешные избирательные кампании, социальные и коммерческие проекты. Своим слушателям мы даем не только теорию, но и помогаем с практикой. В итоге получается полноценный специалист, который без труда найдет работу или даже откроет собственное пиар или джиар агентство", подчеркнул Дмитрий Соин.





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