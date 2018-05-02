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Дмитрий Соин: профессиональный PR и GR - это путь успешной карьеры

Дмитрий Соин: профессиональный PR и GR - это путь успешной карьеры

Общество
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Вчера, 15:14
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В перечне перспективных профессий PR (пиар) и GR (джиар) занимают почетное место. Причина проста - работа в этих областях дает прямой доступ к представителям политической, экономической, социальной и религиозной элиты. Все они пользуются услугами такого рода профессионалов, уверен ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.
 
"Мы понимаем, что для самореализации в области связей с общественностью и правительством требует современных технологий и прикладного опыта. Европейский институт ЮСТО дает это. Причина проста - наши специалисты не просто сильные теоретики и методологи пиара и джиара. Они непосредственно вели успешные избирательные кампании, социальные и коммерческие проекты. Своим слушателям мы даем не только теорию, но и помогаем с практикой. В итоге получается полноценный специалист, который без труда найдет работу или даже откроет собственное пиар или джиар агентство", подчеркнул Дмитрий Соин.
 

Тел. для консультации: 8 499 150 5000; 8 985 756 45 14          эл. адрес: ejusto2017@mail.ru

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