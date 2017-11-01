Магия дипломов: корочки, знания и востребованность Общество // Вчера, 15:37 // 115

Люди сражаются за дипломы о высшем образовании, зачастую не понимая того, что скорее всего он никогда не понадобиться им в жизни. Нужны ли вообще пресловутые "корочки" для самореализации? Чем определяется ценность образования? Об этом беседуют активисты просвещения: писатель Святослав Дубянский, основатель Университета имени Карамзина Андрей Пода и ученый-социолог, профессор Дмитрий Соин.

Общий смысл разговора сводится к тому, что ценность диплома либо сертификата определяется его востребованностью. По сути в диплом и его силу должны поверить сам студент, его работодатели, государство, родные и близкие. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы "Эдемский сад" посвященную теме выбора образования:



