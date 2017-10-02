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Эдемский Сад: Путешествие в Гималаи и истинная духовность

Эдемский Сад: Путешествие в Гималаи и истинная духовность

Общество
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Сегодня, 12:56
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Художник, писатель, эзотерик Святослав Дубянский совместно с социологом, религоведом и исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным презентовали новый видеопроект "Эдемский сад", который посвящен вопросам духовности и саморазвития личности.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию первый выпуск программы посвященный поездам в Гималаи и поискам истинной духовности. Ректор Европейского иститута JUSTO, профессор Дмитрий Соин задает вопросы вернувшемуся из гималайского паломничества Святославу Дубянскому, который наглядно иллюстрирует энергетическую и духовную ценность путешествия туда где живут "Бессмертные Махатмы" и "Высшие Неизвестные":
 

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