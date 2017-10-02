Эдемский Сад: Путешествие в Гималаи и истинная духовность Общество // Сегодня, 12:56 // 0

Художник, писатель, эзотерик Святослав Дубянский совместно с социологом, религоведом и исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным презентовали новый видеопроект "Эдемский сад", который посвящен вопросам духовности и саморазвития личности.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию первый выпуск программы посвященный поездам в Гималаи и поискам истинной духовности. Ректор Европейского иститута JUSTO, профессор Дмитрий Соин задает вопросы вернувшемуся из гималайского паломничества Святославу Дубянскому, который наглядно иллюстрирует энергетическую и духовную ценность путешествия туда где живут "Бессмертные Махатмы" и "Высшие Неизвестные":



