Высшее образование: почему умножая дипломы - умножаем скорбь

Высшее образование, как фактор успеха либо неудач привлекает интерес экспертов педагогов, социологов, психологов и других специалистов. В контексте этого представляет интерес точка зрения ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина:





"Умножая знания – умножаешь скорбь!” - известная библейская цитата. К сожалению, это действительно так, потому что перегруженные дипломами люди, как не странно, двигаются гораздо медленнее, чем те люди, у которых не так много этих дипломов или он вообще один. Я говорю крамольные вещи с точки зрения руководителя института, потому что, мы, казалось бы, представители этого направления, должны быть заинтересованы в том, чтобы человек учился вечно. Но есть нюанс. Очень большое количество людей сталкивается с тем, что они не получают удовлетворения от этого образования. Удовлетворения статусного и финансового.

Человек идет учиться для того чтобы в дальнейшем строить карьеру, зарабатывать деньги и двигаться в фарваторе успешной жизни. Но, к огромному сожалению, примерно в 2/3 случаев(по официальной статистике) это не происходит. В первую очередь причина коренится в том, что человек изначально не поставил перед собой цель, и уже под эту цель не выбрал образование. Мы зачастую отправляем своих детей и сами идем учиться по какому-то наитию: по советам друзей, мам, пап, девушек, парней и так далее. И уже в процессе обучения мы не можем сформулировать, для чего мы получили то или иное образование, насколько оно соотносится с нашей жизненной целью. И, наконец, доучившись, человек выходит с этим дипломом и понимает, что что-то не то: он пытается устроиться на работу, в том случае, если он ее получает, его, как правило, не устраивает заработная плата или карьерный рост. И тогда у него возникает вопрос: "Что делать дальше?”, и человек идет получать второе или даже трете высшее образование.

Я даже видел людей, у которых по четыре-пять дипломов, они могли учиться в нескольких институтах одновременно. В этом отношении я скажу прямо, как в свое время Будда Шакьямуни прозрел, когда вышел из дворца и увидел там, нищего, калеку и похоронную процессию, так и я прозрел, когда много лет, мотпреподовав в государственном университете, будучи заведующим кафедрой,( это было в Приднестровье), меня пригласили почитать лекции в частных институтах и я приехал в межрегиональную академию управления персоналом, захожу в аудиторию, и у меня было впечатление, что я попал на родительское собрание. У меня был сформировавшийся образ студента – девушка, парень, а там сидели вполне уже сформировавшиеся дяди и тети. И, более того, как выяснилось, одному из студентов было 65 лет. Я им задал вопрос: "Почему вы сюда пришли?”. И ответы были, практически одинаковые, суть которых заключалась в том, что получив первое образование, люди не нашли себя в жизни. Они получали экономическое образование. Среди них было много юристов, которые, получив юридическое образование, торговали на рынках.

Что это для них означало? – еще минимум два года учебы и второе высшее образование всегда платное. Это трата времени и денег, а результат таков, что человек выходит еще с одним дипломом и понимаю, что опять ему не повезло. Потому что проблема в том, что на, начиная с начальных классов школы, не учат ставить конкретную цель. Образование не может быть целью в жизни! Недавно я спросил у своего студента: "Какая у тебя цель в жизни?”. Он отвечает: "Закончить этот институт.”. Но это не может быть целью! Твоя цель стать успешным юристом, военным, предпринимателем, кем угодно, но образование не может быть целью! Это инструмент достижения цели.

Каждый человек должен проанализировать цепь событий в своей жизни, найти причины своих неудач (не повод, а именно причины), понять почему что-то не получилось. Исходя из этого, возможно, пойти получить новые знания, но я с удивлением для себя понял, то что миллионы людей не знают того что не обязательно получать второе высшее образование для того, чтобы изменить свою профессию, найти себя в новой сфере. Они не знают о таких вещах, как дополнительное образование. Оно отличается от второго высшего тем, что обучение может занимать от трех недель до нескольких месяцев, но при этом выдается диплом о дополнительном образовании государственного образца, где так и написано. Дополнительное образование это экономия времени, денег.





Второй момент. Когда мы идем куда-то учиться, мы должны помнить о том, что знания меняются, технологии меняются. Если раньше на это по статистике уходило по два-три года, то сейчас, зачастую, в течении года происходит полная перезагрузка. Более того, все, что ты учил до этого, может устареть. Представьте себе, будущие юристы учат законы, которых уже не будет к их выпуску. Я искренне предлагаю людям, имеющим основной диплом, не тратить время на новые дипломы. Вполне достаточно получить дополнительное образование, соответствующий диплом, либо пройти повышение квалификации с коррекцией основной профессии в ту или иную специализацию. К тому же это займет, как я уже говорил, от нескольких недель до нескольких месяцев максимум. Это как один из вариантов, позволяющий экономить время и деньги. Самым главным является то, что все эти варианты имеют смысл только при том раскладе, если у вас есть конкретная цель.

У меня было базовое образование историческое, при этом я в свое время сделал успешную карьеру в спецслужбах, в системе образование, в сфере политических и информационных технологий. При этом я не получал никаких новых дипломов. Они были просто не нужны. Что я делал? Защитил диссертацию, окончил специализированные курсы по созданию массмедиа, по психологии, по политтехнологиям. Самые большие курсы были 35 дней (учился создавать СМИ). Мне этого хватило. И я говорю всем! Экономьте деньги, экономьте время, ставьте перед собой цели, двигайтесь вперед, не поддавайтесь на провокации ибо, умножая дипломы, мы умножаем только скорбь.

