Как справиться с обидой? Общество // Сегодня, 10:35 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает публиковать статьи на тему психологии человека:

Обида – это чувство, свойственное в той или иной степени всем людям. Чувство несправедливо причиненного огорчения, выраженного в раздражении, гневе, жалости к самому себе. Груз обид портит настроение, мешает радоваться жизни, точит как жук-короед дерево.

Природа обиды

Обиды произрастают на почве собственной важности и исключительности, неприятия чужого мнения.

А еще из-за завышенных ожиданий и претензий к другим. Нередко это происходит из-за низкой самооценки, неумения признавать жизнь такой, какая она есть, искать в ней светлые стороны.

По мнению психологов: обида – признак душевной лени, нежелания работать над собой, над взаимоотношениями, неумение найти позитивные установки в жизни.

Обида – одна из форм аутоагрессии, стрелы которой, человек направляет в свою сторону. Обиженный прокручивает в мыслях обиду, анализирует, почему же с ним так несправедливо обошлись, а обидчик уже и думать забыл о происшествии.

Все ли обижаются?

Считается, что совсем маленькие дети не умеют обижаться, и они учатся этому в общении, подражая взрослым и друг другу.

Обижаются все. У каждого есть свои болезненные точки, и чем больше у человека проблем, тем проще его обидеть, попав в одну из них. Одни люди больше обижаются, другие – меньше. Часто бывает, что обидчик прав и этот факт воспринимается еще болезненнее.

Большую роль играет, в каких условиях и с какой степенью агрессии наносилась обида. Одно дело, если это происходит наедине и в тактичной форме и совсем другое, если в присутствии свидетелей и в грубой манере.

Важно, как человек реагирует на обиду. Некоторые годами их копят, помнят даже незначительные. Про таких людей говорят: «они обижены на целый свет».

Другие, напротив, быстро забывают конфликт, им не до внутренних переживаний. Такие люди лучше понимают других, чаще выражают позитивные эмоции – и тем самым притягивают к себе людей и счастливые события.

К чему приводит чрезмерная обидчивость?

Работа иммунитета напрямую сопряжена с мировоззрением. Если человек копит негатив, имеет претензии к другим и множество внутренних проблем, то этим он разрушает свою систему защиты.

Люди, склонные накапливать зло и обиды, чаще жалуются на проблемы с сердцем, страдают от депрессий, обладают слабым иммунитетом.

Важно, как человек реагирует на обиду. Если он переживает ее в одиночестве, копается в себе, страдает, таит обиду, готовит месть, то обида может остаться надолго, не только испортив жизнь, но и подорвав здоровье. Агрессия обиды подобна двухстороннему вектору. Чем больше эта агрессия направлена внутрь, тем больше обида разрушает человека.

Концентрируясь на обиде, человек резко сужает круг своих интересов, фокусируется на внутренних диалогах, теряет объективность суждений. А значит, снижается и круг общения.

Способы справиться с обидой

Считается, что лучший способ справиться с обидой – это выразить свои чувства. Необходимо признаться себе в обиде, постараться разобраться, что же так зацепило. А обдумав сложившийся конфликт, решить для себя, прав ли обидчик. И если он прав, как бы сказать себе: «на правду не обижаются», и забыть о происшедшем. Если не прав, можно поговорить, объясниться с обидчиком.

Бывает сложно высказать в лицо, тогда можно написать письмо тому, на кого он обижен. И выплеснуть в нем всю свою злость и обиду – сразу станет легче. Причем отсылать письмо не обязательно.

У одной девочки была лучшая подруга, с которой они дружили с раннего детства. В четвертом классе подруга влюбилась в мальчика, и девочка сразу почувствовала себя третьей лишней. Ей стало очень обидно, но она интуитивно нашла выход – написала письмо подруге в стихах, где изложила все свои переживания и обиды. Правда письмо она так и не отправила, а вскоре подружилась с другой девочкой и обиду свою забыла.

Можно сделать и наоборот: представить себя обидчиком и написать от его имени письмо самому себе.

Доктор Синельников советует мысленно послать обидчику подарок от всего сердца. При этом важно представить, как рад человек вашему подарку. Это сделать трудно и требует большой душевной работы, но хотя бы попытаться стоит.

Но главное в результате понять, что каждый может иметь свое собственное мнение, а обижает себя человек сам, тем, что внутренне соглашается с каким-то суждением в свой адрес.