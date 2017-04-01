ТРАГЕДИЯ ДОЧЕРЕЙ, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖИЛИ МАТЕРИНСКИЕ РОЛИ Общество // Сегодня, 19:39 // 0

ИА"ТИРАС", продолжает публиковать статьи касающиеся темы психологии, сегодня мы затронем тему материнства.

Когда мать неадекватно зависима от ментальной и эмоциональной поддержки, которую обеспечивает ей дочь, эта смена ролей чрезвычайно вредит дочери, оказывая долгоиграющее влияние на ее самооценку, уверенность и чувство собственной ценности.



Элис Миллер описывает эту динамику в книге "Драма одаренного ребенка". Мать, родив ребенка, может бессознательно почувствовать, что у нее наконец есть кто-то, кто будет безусловно любить ее и начинает использовать ребенка для удовлетворения собственных нужд, оставшихся неудовлетворенными еще с ее детства. Таким образом, на ребенка накладывается проекция матери его матери. Это ставит дочь в невыносимую ситуацию, когда она становится ответственной за благополучие и счастье матери.



Дочери приходится подавлять свои собственные нужды, возникающие в процессе ее развития, чтобы удовлетворять эмоциональные нужды матери. Вместо того, чтобы опираться на мать как на надежную эмоциональную базу для исследований, от дочери ожидается, что она сама будет такой базой для своей матери. Дочь уязвима и зависима от своей матери в вопросах выживания, поэтому у нее небольшой выбор: либо подчиниться и в какой-то степени удовлетворять нужды матери, либо восстать против нее.



Если мать наделяет дочь взрослыми ролями, например, заместителя партнера, лучшей подруги или терапевта, она эксплуатирует дочь.



Когда дочь просять выступить в роли эмоциональной опоры для ее матери, дочь больше не может полагаться на свою мать в мере, необходимой для удовлетворения ее собственных возрастных потребностей.



Есть несколько вариантов, как дочь может реагировать на такую динамику:



- "Если я буду действительно очень хорошей (послушной, тихой, без собственных потребностей), то мама все-таки увидит меня и позаботится обо мне"

- "Если я буду сильной и защищу свою мать, она увидит меня"

- "Если я дам своей матери то, что она хочет, она перестанет меня использовать"



Во взрослой жизни мы можем проецировать эту динамику и на других людей. Например: на свои отношения: "Если я все время буду пытаться быть достаточно хорошей для него, он будет со мной в отношениях". Или на работу: "Если я получу еще одно образование, я буду достаточно хороша для повышения".

