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В России запретили продавать спиртосодержащую продукцию

В России запретили продавать спиртосодержащую продукцию

Общество
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Вчера, 15:56
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Как сообщает ИА"ТИРАС", Роспотребнадзор ввел тридцатидневных запрет на продажу спиртосодержащей продукции бытового значения. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте ведомства.
 
"Розничная торговля будет приостановлена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, уточнили в ведомстве",- говорится в тексте. Напомним, что данный запрет был введен после того как с 17 по 23 декабря более 120 жителей области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек скончались.
 
 

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