Георгий Федоров: "Кокорин и Мамаев", как показатель больного общества
Возмутительный хулиганский поступок футбольной парочки "Кокорин - Мамаев" всколыхнул общественное мнение россиян. Появились первые комментарии экспертов. Так Георгий Федоров считает скандальный эпизод проявлением симптомов "Больного Общества". В частности он отметил следующее:
"Кокорин и Мамаев" - это зеркало нашей действительности. Это не просто единичный случай, а показатель состояния нашего больного общества. У нас в стране вырос класс абсолютно развращенных, зажравшихся людей, которые ОСОЗНАННО ставят себя над законом и обществом. Это паразитическая прослойка, которая сошла с ума от своих безграничных возможностей.
Эта прослойка распространилась почти на все сферы нашей жизни. Она называет себя "элитой" России: развращенные спортсмены, бизнесмены, чиновники и другие мажоры...
Уверен, что в очередной раз этих "звезд" не привлекут к серьезной ответственности. Ведь они наша "гордость и надежда". Откупятся, поноют в эфире, скажут, что были неправы, и все сойдет на тормоза".
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