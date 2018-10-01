Георгий Федоров: "Кокорин и Мамаев", как показатель больного общества Образование // Вчера, 14:34 // 104

Возмутительный хулиганский поступок футбольной парочки "Кокорин - Мамаев" всколыхнул общественное мнение россиян. Появились первые комментарии экспертов. Так Георгий Федоров считает скандальный эпизод проявлением симптомов "Больного Общества". В частности он отметил следующее:



"Кокорин и Мамаев" - это зеркало нашей действительности. Это не просто единичный случай, а показатель состояния нашего больного общества. У нас в стране вырос класс абсолютно развращенных, зажравшихся людей, которые ОСОЗНАННО ставят себя над законом и обществом. Это паразитическая прослойка, которая сошла с ума от своих безграничных возможностей.





Эта прослойка распространилась почти на все сферы нашей жизни. Она называет себя "элитой" России: развращенные спортсмены, бизнесмены, чиновники и другие мажоры...