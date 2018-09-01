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Дикшитары из храма Чидамбарам окажутся на московской земле

Дикшитары из храма Чидамбарам окажутся на московской земле

Образование
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Сегодня, 09:38
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В России состоится уникальное духовное событие. 23 сентября в  Москве будут предьявлены Дикшитары из храма Чидамбарам. Об этом сообщает духовный подвижник и истинный йогин Игорь Африкян. Он призывал всех людей доброй воли посетить это духовное мероприятие. В своем комментарии по этому поводу он особо подчеркнул:

Уже завтра!!! Впервые в истории России! Дикшитары из храма Чидамбарам не просто ступят на московскую землю, а в течении 2-х ближайших недель будут проводить открытые и индивидуальные яджны (ягьи) в присущей им ведической традиции. Так завтра первая встреча и знакомство с Храмом, которое начнётся в 16:00 в зале Студии Бикрам йоги (Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1), завершится в 19:00 Рудраабхишекой, для чего из Индии к нам везутся (специально для этой цели) Шивалингам и масса ритуальной посуды. Мероприятие продлится до 21:00. Приглашаются все желающие, вход свободный, но (пожалуйста) не забывайте о дакшине!) О всех предстоящих событиях вы узнаете на первой (и потому самой главной) встрече. Не опаздывайте!!!

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