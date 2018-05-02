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Дмитрий Соин: Психология влияния - это инструмент управления сознанием человека

Дмитрий Соин: Психология влияния - это инструмент управления сознанием человека

Образование
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Вчера, 17:41
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Психология влияния - это реальный инструмент психологического самоконтроля и управления сознанием человека, уверен ректор Европейского института ЮСТО, исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин. По его мнению: "Психология влияния является постоянно развивающимся научно-практическим направлением, которое применимо в решении личностных, карьерных и административных вопросов. Психология стала частью менеджмента и маркетинга, без нее невозможна переговорная практика, она помогает восстановить внутреннюю стабильность, урегулировать семейные отношения, оказать влияние на собеседника.
 
Мы учитываем эти тренды и развиваем Психологию влияния в институте. В качестве дополнительных направлений в ЮСТО имеются такие специализации, как "Менеджер социо-психолог", "Профессиональный переговорщик", "Антикризисный менеджмент" и ряд других связанных с психологией и социологией. Поэтому мы готовы к диалогу и со специалистами и с потенциальными студентами", подчеркнул Дмитрий Соин. 

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