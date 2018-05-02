Дмитрий Соин: Психология влияния - это инструмент управления сознанием человека Образование // Вчера, 17:41 // 127

Психология влияния - это реальный инструмент психологического самоконтроля и управления сознанием человека, уверен ректор Европейского института ЮСТО, исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин. По его мнению: "Психология влияния является постоянно развивающимся научно-практическим направлением, которое применимо в решении личностных, карьерных и административных вопросов. Психология стала частью менеджмента и маркетинга, без нее невозможна переговорная практика, она помогает восстановить внутреннюю стабильность, урегулировать семейные отношения, оказать влияние на собеседника.