Европейский институт ЮСТО открыл курсы подготовки к поступлению в ВУЗы России Образование // Вчера, 15:59 // 82

Европейский институт ЮСТО анонсировал открытие курсов подготовки к поступлению в ВУЗы России. Они рассчитаны, как на граждан Российской Федерации, так и на иностранцев, которые желают учиться в РФ. Об этом заявил ректор института, профессор Дмитрий Соин.

"Мы собрали высококлассный коллектив специалистов, которые готовы дать необходимый для поступления в любое высшее учебное заведение объем знаний. Важно создать перспективу для получения образования. Дать основу для интеллектуального роста. Это миссия ученых и педагогов. Это наш вклад в будущее страны и человеческой цивилизации", подчеркнул руководитель Европейского института ЮСТО.