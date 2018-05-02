Европейский институт ЮСТО открыл курсы подготовки к поступлению в ВУЗы России
Образование
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Вчера, 15:59
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Европейский институт ЮСТО анонсировал открытие курсов подготовки к поступлению в ВУЗы России. Они рассчитаны, как на граждан Российской Федерации, так и на иностранцев, которые желают учиться в РФ. Об этом заявил ректор института, профессор Дмитрий Соин.
"Мы собрали высококлассный коллектив специалистов, которые готовы дать необходимый для поступления в любое высшее учебное заведение объем знаний. Важно создать перспективу для получения образования. Дать основу для интеллектуального роста. Это миссия ученых и педагогов. Это наш вклад в будущее страны и человеческой цивилизации", подчеркнул руководитель Европейского института ЮСТО.
18 Мая 2018 / Пятница 20 40
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