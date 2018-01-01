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Прогнозирование смены эпох и хроноструктурный анализ

Прогнозирование смены эпох и хроноструктурный анализ

Образование
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Сегодня, 16:22
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Точное прогнозирование - основа успешной политики, экономики и не только. Например, хроноструктурный анализ, позволяет предсказать смену эпох. Этот аспект хроноструктурного подхода, обсуждается в программе «Без цензуры», с участием ведущего, ректора Европейского института  JUSTO, профессора  Дмитрия Соина и директора Центра хроноструктурного анализа и инновационного прогнозирования Владимира Погудина.
 
Гость студии уверен в том, что прогнозирование смены эпох и фундаментальных трансформаций в духовной, политической, экономической сферах абсолютно реален и возможен. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы, в которой на примере волхвов предсказавших рождение Богомладенца раскрываются некоторые интересные факты из области стратегического прогнозирования:
 

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