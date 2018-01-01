Прогнозирование смены эпох и хроноструктурный анализ
Образование
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Сегодня, 16:22
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Точное прогнозирование - основа успешной политики, экономики и не только. Например, хроноструктурный анализ, позволяет предсказать смену эпох. Этот аспект хроноструктурного подхода, обсуждается в программе «Без цензуры», с участием ведущего, ректора Европейского института JUSTO, профессора Дмитрия Соина и директора Центра хроноструктурного анализа и инновационного прогнозирования Владимира Погудина.
Гость студии уверен в том, что прогнозирование смены эпох и фундаментальных трансформаций в духовной, политической, экономической сферах абсолютно реален и возможен. ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы, в которой на примере волхвов предсказавших рождение Богомладенца раскрываются некоторые интересные факты из области стратегического прогнозирования:
21 Января 2018 / Воскресенье / 19 23
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