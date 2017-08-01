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О темной стороне образования. Видео

О темной стороне образования. Видео

Образование
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Сегодня, 13:28
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Образование, как и любое другое явление в нашем мире имеет как светлую, так и темную сторону. О первой говорят часто и много, вторую замалчивают и скрывают. Это заканчивается трагедией для огромной массы людей теряющих время, деньги и смысл жизни. В программе "Старые йоги зажигают" писатель, художник, эзотерик Святослав Дубянский и ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин дискутируют  о негативных проявлениях современных образовательных концепций.
 
Профессор Соин считает, что "Современное воспитание и образование не развивают личность, а делают из детей будущие винтики системы. Все слишком обще, ангажировано и упрощено для того, чтобы получить серого исполнителя. Личности опасны и не нужны. Любые ростки новых технологий и знаний жестко пресекаются. Без перезагрузки образовательной системы у России нет будущего. В двадцать первом веке вообще надо отойти от таблоидного образования и принять за основу просвещение, которое кардинально отличается от построенного на манипуляции образования".
 
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию шестнадцатого выпуска программы "Старые йоги зажигают". Информационный спонсор показа Европейский институт JUSTO (тел. для справок: +74991505000 и + 79680280888):

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