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Дмитрий Соин и Святослав Дубянский: о борьбе за право на русскую культуру

Дмитрий Соин и Святослав Дубянский: о борьбе за право на русскую культуру

Образование
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Вчера, 21:48
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В настоящее время различные политические и религиозные группы остро конкурируют за право распоряжаться русской культурой и традициями, как инструментом влияния на общественное мнение. О том, кто за этим стоит, какие существуют коллизии и последствия этой борьбы рассуждают участники проекта "Новая Доктрина" ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, философ и эзотерик Святослав Дубянский.
 
Эксперты сходятся во мнении, что русская традиция и культура - это не одна нация, не одна религия и не одна духовная концепция. Это масштабный конгломерат людей, идеологий и стратегий объединенных главным смыслом генерирования вселенской гармонии, особой миссии саморазвития и устремленности к космическим целям.
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию запись разговора Дмитрия Соина и Святослава Дубянского в полном объеме. Интеллектуальный спонсор проекта Европейский институт JUSTO:


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