Дмитрий Соин и Святослав Дубянский: о борьбе за право на русскую культуру Образование // Вчера, 21:48 // 50

В настоящее время различные политические и религиозные группы остро конкурируют за право распоряжаться русской культурой и традициями, как инструментом влияния на общественное мнение. О том, кто за этим стоит, какие существуют коллизии и последствия этой борьбы рассуждают участники проекта "Новая Доктрина" ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, философ и эзотерик Святослав Дубянский.

Эксперты сходятся во мнении, что русская традиция и культура - это не одна нация, не одна религия и не одна духовная концепция. Это масштабный конгломерат людей, идеологий и стратегий объединенных главным смыслом генерирования вселенской гармонии, особой миссии саморазвития и устремленности к космическим целям.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию запись разговора Дмитрия Соина и Святослава Дубянского в полном объеме. Интеллектуальный спонсор проекта Европейский институт JUSTO:







