/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Буря не остановит православных от участия в пасхальной службе[thumb=left]

Буря не остановит православных от участия в пасхальной службе

Новости
//
Вчера, 19:43
//
289
Невзирая на предупреждения МЧС России о том, что Москва находится в зоне ураганного ветра десятки тысяч православных верующих направляются в храмы на торжественную пасхальную литургию. Пасха - самый главный праздник в перечне христианских праздников. Он символизирует победу вечной жизни над смертью. Верующие славят Господа Иисуса Христа, который через распятие и мученическую смерть спас человечество от вечных адских мук. Воскрешение Господа Иисуса Христа является апофеозом битвы светлых сил с темными - адскими. 
 
На этом фоне, представители других конфессий и философских систем не могут остаться в стороне и то же празднуют Святую Православную Пасху. Так по информации исследователя возможностей человека, автора проекта активного долголетия и управления возрастными процессами "АМАРАНТ" Дмитрия Соина: "Тысячи йогов так же присоединятся к прославлению Иисуса Христа. Тем более, что основная часть русских йогов - христиане по факту крещения и исповедованию религиозных принципов. Для них (йогов) очень важны традиции, культурные и духовные коды России, а православие сегодня - ключевой код восточно-славянской цивилизации", подчеркнул Дмитрий Соин. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православное Рождество продемонстрировало единство россиян
15 февраля - праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа
«ПРОРЫВ!» поздравляет с Рождеством Христовым всех Православных христиан При ...
comments powered by HyperComments
08 Апреля 2018 / Воскресенье 22 35
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru