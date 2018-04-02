[thumb=left] Буря не остановит православных от участия в пасхальной службе Новости // Вчера, 19:43 // 289

Невзирая на предупреждения МЧС России о том, что Москва находится в зоне ураганного ветра десятки тысяч православных верующих направляются в храмы на торжественную пасхальную литургию. Пасха - самый главный праздник в перечне христианских праздников. Он символизирует победу вечной жизни над смертью. Верующие славят Господа Иисуса Христа, который через распятие и мученическую смерть спас человечество от вечных адских мук. Воскрешение Господа Иисуса Христа является апофеозом битвы светлых сил с темными - адскими.

На этом фоне, представители других конфессий и философских систем не могут остаться в стороне и то же празднуют Святую Православную Пасху. Так по информации исследователя возможностей человека, автора проекта активного долголетия и управления возрастными процессами "АМАРАНТ" Дмитрия Соина: "Тысячи йогов так же присоединятся к прославлению Иисуса Христа. Тем более, что основная часть русских йогов - христиане по факту крещения и исповедованию религиозных принципов. Для них (йогов) очень важны традиции, культурные и духовные коды России, а православие сегодня - ключевой код восточно-славянской цивилизации", подчеркнул Дмитрий Соин.