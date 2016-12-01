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Взрыв у метро Коломенская. Видео

Взрыв у метро Коломенская. Видео

События
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Сегодня, 15:41
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Как сообщает ИА"ТИРАС", камера видеорегистратора машины зафиксировала взрыв газового баллона на станции метро "Коломенская", в результате чего пострадало 7 человек и начался пожар в вестибюле. В самом вестибюле разрушений нет, но стекла павильонов, которые были расположены у станции, выбило взрывной волной. После происшествия южный вход закрыли, при этом станция работала в штатном режиме. ИА"ТИРАС", публикует видео взрыва:

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