Взрыв у метро Коломенская. Видео События // Сегодня, 15:41 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", камера видеорегистратора машины зафиксировала взрыв газового баллона на станции метро "Коломенская", в результате чего пострадало 7 человек и начался пожар в вестибюле. В самом вестибюле разрушений нет, но стекла павильонов, которые были расположены у станции, выбило взрывной волной. После происшествия южный вход закрыли, при этом станция работала в штатном режиме. ИА"ТИРАС", публикует видео взрыва: