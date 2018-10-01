Кирилл Фролов: всеправославный собор в Молдове - актуальная тема Эксперты // Вчера, 23:41 // 27

Известный православный аналитик и активист Кирилл Фролов продолжил серию публикаций характеризующих обстановку внутри и вокруг Русской православной Церкви. В частности, он поддержал активную позицию Патриарха Кирилла в противостоянии с Константинопольским Вселенским Патриархом и обозначил молдо-рымынское направление, как сверхактуальное, в деле сохранения единства православного мира





После "переноса" визита Патриарха Кирилла в Молдавию румынские националистические СМИ и аналитик из ЦРУ Пол Гоббс,который много лет борется с Патриархом Кириллом, исходили злорадством и ненавистью,предрекали крах Русской Церкви и России. Но их "обломал" Синод Румынской Церкви, который призвал Московский и Константинопольский патриархаты выработать совместное решение по Киевской Руси, что означает отменить решения Фанарского Синода и отозвать "экзархов" - иного совместного решения и быть не может.





На этом фоне противники визита Патриарха Кирилла в Молдавию выглядят совсем отвратительно, а предложение Игоря Додона провести в Молдавии Всеправославный Собор тем более актуальным. Как и визит Патриарха Кирилла в Молдо-Влахию и предложение Румынской Церкви, чтобы Русская Церковь, как Церковь старостильная,помогла Румынской преодолеть календарный раскол , устроенный фанарским ересиархом Мелетием (Метаксакисом), и вернуться на старый календарь.





Вспомним, что в 1930 е годы по просьбе митрополита Антония (Храповицкого) именно Румынская Церковь сорвала планы Константинопольского Патриархата признать обновленческий раскол , созвать совместный с обновленцами "Вселенский Собор", который должен был установить унию с англиканами.Совсем уж врунишкой выглядит "Церквач", пугающий тем, что румынские и молдавские власти не пустят самолет Патриарха Кирилла - не пойдут они прямо против своих Церквей.