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Олигархи и их деньги. Причина страданий. Видео!

Олигархи и их деньги. Причина страданий. Видео!

Эксперты
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Сегодня, 17:00
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Нестандартный взгляд на финансовое состояние олигархов предлагает психолог, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. В своем интервью для канала Медиаметрикс он объясняет причину нехватки денежных средств у сверхбогатых людей России и мира.
 
Предлагаем вниманию отрывок из интервью мастера психологических практик, ученого и подвижника здорового образа жизни Дмитрия Соина:

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