Олигархи и их деньги. Причина страданий. Видео! Эксперты // Сегодня, 17:00 // 0

Нестандартный взгляд на финансовое состояние олигархов предлагает психолог, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. В своем интервью для канала Медиаметрикс он объясняет причину нехватки денежных средств у сверхбогатых людей России и мира.

Предлагаем вниманию отрывок из интервью мастера психологических практик, ученого и подвижника здорового образа жизни Дмитрия Соина:



