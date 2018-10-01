Олигархи и их деньги. Причина страданий. Видео!
Эксперты
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Сегодня, 17:00
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Нестандартный взгляд на финансовое состояние олигархов предлагает психолог, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. В своем интервью для канала Медиаметрикс он объясняет причину нехватки денежных средств у сверхбогатых людей России и мира.
Предлагаем вниманию отрывок из интервью мастера психологических практик, ученого и подвижника здорового образа жизни Дмитрия Соина:
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15 Октября 2018 / Понедельник 22 13
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