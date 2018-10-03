

Кирилл Фролов о глупых сталинистах, богоборцах и подлом Хрущеве Эксперты // 11:57, 3 октября 2018 // 182

Свою точку зрения на перспективное открытие в Москве музея "Оттепели" высказал православный эксперт Кирилл Фролов. Анализируя ситуацию от Сталина и Хрущева до патриарха Варфоломея и Порошенко эксперт пророчит раскольникам православия "разбитое корыто".

Прочитал в газете "Метро" ,что в дворце- музее "Царицыно" планируют открыть музей "Оттепели", то есть "перестройки-1" с "последним попом к 1980 м году", богоборцем и бандеровцем Хрущевым. Мало им дворца на Большой Никитской под "Ельцин-центр", им еще "Хрущев- центр" подавай вместо необходимого музея великих русских архитекторов Василия Баженова и Матвея Казакова.





И в это время некоторые глупые сталинисты, отступив от первоначальной концепции национального примирения во имя державности пытаются помогать поражению Русской Церкви,видя в ней конкурента своим экзотическим квазирелигиозным концепциям.И это прямо противоречит жизненно важным интересам России. А ведь гораздо полезнее, чем устраивать "темную" "белогвардейцу"митрополиту Илариону,поднять на щит лучшее,как и Победа 1945 года, достижение И.Сталина- Всеправославное Совещание 1948 г.,долженствовавшее утвердить Вселенский статус Московского Патриархата. Помешала двусмысленность политики Сталина, так и не преобразившегося из Савла в Павла, одной рукой пошедшего навстречу Русской Церкви, а другой через своих друзей Тито и греч.коммунистов душивший Сербскую и Элладскую Церкви.





Ну и постарались американцы, отправившие в психбольницу умеренного Константинопольского Патриарха Максима и привезшие в Стамбул на самолете Президента Трумэна своего ставленника Патриарха Афинагора (Спиру), начавшего сразу же готовить унию с Ватиканом, единолично сняв анафемы с латинян.





Михаил Тишков: " Для владыки Илариона нападки Варфоломея - это зачёт. Прямо как орден или медаль на грудь за заслуги перед отечеством и Церковью. Раз Варфоломей ругает, значит владыка молодец и всё делает и говорит правильно. Наши церковные радикалы всё время его обвиняют в тайном филокатоличестве, а тут от Варфоломея недвусмысленное опровержение и полная реабилитация. Время тайной дипломатии прошло, это открытая война. В том числе и информационная. Здесь важны публичные вовремя и прямо сформулированные обвинения и максимально громкая собственная интерпретация событий. Фанар как и в первой половине 20-го столетия реагировать будет только на силу. Так понимаю, что расследование его связей с Гюленом и гюленистами ещё не развернулось в полную.

Направление приложения силы пока только обозначено. Завернут Варфоломея в пакетное соглашение по Идлибу, и присыплют новым Московским всеправославным совещанием. А там султан либо Фанар совсем упразднит, либо будет согласовывать с Москвой новое назначение. Сюжет может развиваться в самых неожиданных для инициаторов нового раскола направлениях. Филарет уже оказался у разбитого корыта, очередь за Варфоломеем и Порошенко."

Сейчас настало время доделать то,что не доделало Всеправославное Совещание 1948 года- Константинопольский патриархат скомпрометировал себя полностью, Владимир Путин не связан большевистской "верой" и может реально воцерковить свою внешнюю и внутреннюю политику и тогда Москва реально станет "Третьим Римом", центром православной ойкумены. И лучшего, чем Новоиерусалимский монастырь, задуманный великим Патриархом Никоном как мировой геополитический и миссионерский центр,места для "Всеправославного Совещания 1948 года-2.0." , не найти.А левым державникам ради Родины нужно прекратить нападать на Церковь, Патриарха Кирилла и митрополита Илариона и взять к себе в обойму настоящего православного державника левого толка, патриархиста и "никодимовца" Михаила Тимшкова. Его устами говорит сам Кургинян , и говорит дело!