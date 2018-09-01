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Сатурн - директный! Ретроградность рухнула. Сенсационные возможности открыты!

Сатурн - директный! Ретроградность рухнула. Сенсационные возможности открыты!

Эксперты
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Вчера, 11:27
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Ретроградный период Сатурна - пройден! Тяжелые астрологические тенденции остались в прошлом. Земля встречает директный Сатурн, что сулит знакам зодиака рост и саморазвитие. 
 
Такую точку зрения, высказали специалисты Центра астрологического менеджмента и маркетинга при Европейском институте ЮСТО. По их мнению, изменение качества Сатурна позволяет преодолеть застой, давление, отчаяние и депрессии.Теперь людей ждет период оптимизма и активных действий.

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