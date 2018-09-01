Возрастные разводы - это бич мегаполисов Эксперты // Вчера, 16:07 // 168

Возрастные разводы стали бичом крупных городов. Распадаются тысячи семей, которые ранее десятилетиями жили совместно, растили детей и были счастливы. Почему в итоге семьи с многолетним стажем распадаются, в комментарии специалиста по межличностным отношениям, ректора европейского института ЮСТО Дмитрия Соина.



Возрастные разводы становятся все популярнее и причин к этому более чем достаточно. Например, это взаимная усталость от длительных отношений, в которых уже нет страсти, романтики, секса, приключений и острых впечатлений, без которых личная жизнь тускнеет. Сначала супруги из влюбленной пары превращаются в соседей по квартире, а затем это начинает все сильнее раздражать, возникают конфликты, романы на стороне и как следствие развод. Так же не маловажную роль играют факторы статуса и моды.

Не секрет, что последние десятилетия активно продвигается тема молодых жен для состоятельных мужчин и юных мужей для обеспеченных женщин. Поэтому в возрасте за 40 и даже за 50 решение сменить партнера может быть продиктовано тем, что это "круто" и подчеркивает статус человека. Начинаются игры разума о второй молодости, новых возможностях и впечатлении, которое ты производишь появляясь со значительно младшим по возрасту супругом. Несомненно, что в возрастных разводах могут играть роль и сугубо материальные факторы, либо вопросы смены места жительства, либо изменение духовных приоритетов и даже состояние здоровья, а так же алкоголизм или наркомания кого-то из супругов. Но главное не это! Важно понимать, что возрастные разводы растут в процентном отношении в общем массиве разводов и становятся реальным фактором определяющим характер семейных отношений в категории "за сорок - пятьдесят".

Как это воспринимается внутри семьи? Все зависит от характера предыдущих отношений. Например, покидаемый партнер в большинстве случаев воспринимает это как предательство. Ведь столько вместе пережили (прожили) и он (она) уходит к молодой жене или мужу. Это зачастую вызывает серьезные психологические травмы. Вплоть до депрессий и попыток суицида. Тут требуются экстренные терапевтические меры, обращение к опытным психологам. Важно не запустить такое состояние. Можно и нужно переключиться на новые темы: друзья, спорт, туризм и даже церковь. Стоит больше уделять внимание своему здоровью и внешности. Это снижает степень зацикленности на разводе. Теперь о реакции детей на шаги родителей. Поздние разводы, как правило, происходят, когда дети уже взрослые и для них это не так психологически уязвимо. Бывают ситуации, когда дети успевают развестись еще раньше, чем родители.

Но тем не менее, они могут этот шаг так же воспринять, как предательство и перестать общаться с инициатором развода, либо начать враждебно воспринимать его действия. Особенно острой может быть ситуация если развод происходит на фоне конфликта родителей, когда например, мать может обращаться к детям с тем, что отец поступил с ней подло и не справедливо. Если же решение о разводе обоюдное, то стоит сразу пригласить детей и объяснить им в теплой обстановке причины развода, подчеркнув при этом, что никто никого не винит. В целом же любые разводы и особенно возрастные если за этим не стоит объективных причин являются тяжелым событием и для семей и для общества.

Но все ли мы делаем для того, чтобы это предотвратить? Как мы разнообразим семейную жизнь? Наполняем ли мы ее новыми событиями и ощущениями? Готовы ли мы реагировать на настроения супруга, даже если за плечами 30 лет совместной жизни? Ответив на эти вопросы мы сами сможем спрогнозировать - ждать нам развода или нет. А если есть сомнения в собственной компетенции, то лучше периодически посещать семейного психолога. Такие встречи с профессионалами позволят своевременно поправить пошатнувшийся фундамент семьи.

Дмитрий Соин, профессор,

ректор Европейского института ЮСТО,

специалист по межличностным и семейным коммуникациям