Смысл жизни найден. Сенсационное откровение ученого. Видео!
Эксперты
//
Вчера, 22:42
//
87
Поиски смысла жизни сопровождают всю историю человечества. И вот наконец ответ получен! Теперь понятно, что зацикленность людей на материальных достижениях - хоронит все смыслы. Причина - в конечности всех материальных успехов. Альтернатива этому прячется в духовности и саморазвитии. Такой точки зрения придерживается исследователь возможностей человека, автор проекта активного долголетия и омоложения "Амарант", профессор Дмитрий Соин.
ИА "ТИРАС" предлагает вниманию фрагмент выступления Дмитрия Соина на радио Медиаметрикс:
Система комментирования SigComments
16 Августа 2018 / Четверг 09 34
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Вашингтон в шоке! Противоядие к санкциям США найдено. Видео
|789
- Битва с Жириновским: как победить гениального оратора России. Жесткое видео!
|724
- Вода из крана убивает здоровье. Шокирующие факты и полезные рекомендации
|704
- Успешный человек и неудачник: в чем отличие
|384
- Стресс - убийца! Но путь к спасению стал известен. Видео
|348
- Смысл жизни найден. Сенсационное откровение ученого. Видео!
|238
- Астропрогноз: рост Луны совпадает с разворотом Меркурия
|207
- Вода из крана и артезианки: между жизнью и смертью
|195
- Эра Водолея: путь к Солнцу или восхождение Антихриста. Видео
|167
- Миссия Сергея Бабурина в Дрездене завершена
|0