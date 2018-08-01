Смысл жизни найден. Сенсационное откровение ученого. Видео! Эксперты // Вчера, 22:42 // 87

Поиски смысла жизни сопровождают всю историю человечества. И вот наконец ответ получен! Теперь понятно, что зацикленность людей на материальных достижениях - хоронит все смыслы. Причина - в конечности всех материальных успехов. Альтернатива этому прячется в духовности и саморазвитии. Такой точки зрения придерживается исследователь возможностей человека, автор проекта активного долголетия и омоложения "Амарант", профессор Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС" предлагает вниманию фрагмент выступления Дмитрия Соина на радио Медиаметрикс:



