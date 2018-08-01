Успешный человек и неудачник: в чем отличие Эксперты // Вчера, 10:18 // 156

Чем отличается успешный человек от неудачника? Ответ на это вы найдете в мотивационном ролике предоставленном ИА "ТИРАС". Многим это поможет найти себя, совершить карьерные и личностные прорывы, войти в историю и раздвинуть горизонты.

По мнению исследователя возможностей человека, ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина слагаемые успеха заключаются в постановке цели, проработке задач, эффективном использовании времени и главное - в конкретных действиях!



