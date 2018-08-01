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Успешный человек и неудачник: в чем отличие

Успешный человек и неудачник: в чем отличие

Эксперты
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Вчера, 10:18
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Чем отличается успешный человек от неудачника? Ответ на это вы найдете в мотивационном ролике предоставленном ИА "ТИРАС". Многим это поможет найти себя, совершить карьерные и личностные прорывы, войти в историю и раздвинуть горизонты.
 
По мнению исследователя возможностей человека, ректора Европейского института ЮСТО, профессора Дмитрия Соина слагаемые успеха заключаются в постановке цели, проработке задач, эффективном использовании времени и главное - в конкретных действиях!

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12 Августа 2018 / Воскресенье 06 48
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