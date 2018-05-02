Ибрагим Халил Балаев: необходимо пресечь похищения граждан России Эксперты // Вчера, 13:17 // 118

России необходимо продемонстрировать всему миру, что она готова защищать и возвращать на родину своих граждан, которых под предлогом уголовного преследования арестовывают, а по факту похищают западные спецслужбы, считает правовед, лидер международного общетюркского движения Ибрагим Халил Балаев.

По его мнению: "Россия пассивно воспринимает многочисленные аресты своих граждан и в первую очередь программистов за рубежом. Это не так безобидно потому что в тюрьмах оказываются высококлассные специалисты, цвет будущей интеллектуальной элиты РФ. Только за последние несколько лет по запросу США арестованы десятки граждан Российской Федерации, которые этапированы в Америку. Что с ними там делают догадаться не трудно - выбивают информацию и технологии, перетягивают специалистов на свою сторону урожая им длительными тюремными сроками.

Прервать эту пагубную традицию можно лишь одним путем - симметричными ответами. Мир должен увидеть, что Москва жестко борется за своих граждан. Для этого существуют возможности российских дипломатов, политиков, спецслужб и правоохранителей. Не один случай ареста по надуманным причинам граждан РФ не должен оставаться безнаказанным", считает азербайджанский правовед.