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Ибрагим Халил Балаев: необходимо пресечь похищения граждан России

Ибрагим Халил Балаев: необходимо пресечь похищения граждан России

Эксперты
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Вчера, 13:17
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России необходимо продемонстрировать всему миру, что она готова защищать и возвращать на родину своих граждан, которых под предлогом уголовного преследования арестовывают, а по факту похищают западные спецслужбы, считает правовед, лидер международного общетюркского движения Ибрагим Халил Балаев.
 
По его мнению: "Россия пассивно воспринимает многочисленные аресты своих граждан и в первую очередь программистов за рубежом. Это не так безобидно потому что в тюрьмах оказываются высококлассные специалисты, цвет будущей интеллектуальной элиты РФ. Только за последние несколько лет по запросу США арестованы десятки граждан Российской Федерации, которые этапированы в Америку. Что с ними там делают догадаться не трудно - выбивают информацию и технологии, перетягивают специалистов на свою сторону урожая им длительными тюремными сроками.
 
Прервать эту пагубную традицию можно лишь одним путем - симметричными ответами. Мир должен увидеть, что Москва жестко борется за своих граждан. Для этого существуют возможности российских дипломатов, политиков, спецслужб и правоохранителей. Не один случай ареста по надуманным причинам граждан РФ не должен оставаться безнаказанным", считает азербайджанский правовед. 

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