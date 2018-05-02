Далай лама: безэмоциональность и непредвзятость - залог правильных решений
Эксперты
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Безэмоциональность и непредвзятость являются залогом принятия правильных решений. Такую точку зрения высказал Далай Лама. Эмоционально и субъективно можно зайти в тупик не правильных выводов и решений. Только совершаемый в обстановке полного спокойствия и умиротворенности анализ ситуации позволит совершить когнитивный прорыв, подчеркнул лидер буддистов.
Этой же точки зрения придерживается исследователь возможностей человека, социо-психолог, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин. "Любая эмоциональность, особенно негативная, озлобленная мешает здравым рассуждениям и объективному анализу обстановки. Скорость реакций, их продуктивность падают так как значительная часть энергии поглощается разрушительными эмоциями.
При таком сценарии агрессивные эмоции, суета, паника и прочие негативные проявления вытесняют способность принимать эффективные решения и действовать. Далай Лама очень глубокий философ, настоящий психолог и при этом своеобразный топ менеджер в области отношений человека и духовного мира. Его рекомендации действительно стоят очень многого".
15 Мая 2018 / Вторник 13 55
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