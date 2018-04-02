Зима снова вернется в Москву
Эксперты
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Вчера, 17:12
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Погодные катаклизмы в России продолжаются. Так ориентировочно 22 - 23 апреля снова ожидаются минусовые температуры в Москве и ряде других регионов Центральной части страны.
Сильного минуса не будет, но ночью возможен снег и наледь. По мнению ведущего специалиста в области исследования человеческих возможностей, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина: "Мы начали сталкиваться с первыми проявлениями минимума Маундера. Погода будет меняться и не в пользу людей. Единственный выход и путь к спасению - покидать мегаполисы и селиться там, где можно прокормить себя с "земли" либо какими либо промыслами: сбор ягод, охота, рыболовство".
19 Апреля 2018 / Четверг 17 06
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