Зима снова вернется в Москву Эксперты // Вчера, 17:12 // 415

Погодные катаклизмы в России продолжаются. Так ориентировочно 22 - 23 апреля снова ожидаются минусовые температуры в Москве и ряде других регионов Центральной части страны.

Сильного минуса не будет, но ночью возможен снег и наледь. По мнению ведущего специалиста в области исследования человеческих возможностей, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина: "Мы начали сталкиваться с первыми проявлениями минимума Маундера. Погода будет меняться и не в пользу людей. Единственный выход и путь к спасению - покидать мегаполисы и селиться там, где можно прокормить себя с "земли" либо какими либо промыслами: сбор ягод, охота, рыболовство".