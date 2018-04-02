Экономическая астрология: Меркурий развернется в сторону рубля
Эксперты
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Сегодня, 12:05
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По мнению Андрея Бухарина, профессионального астролога специализирующегося, в том числе на экономических и финансовых прогнозах, апрельское падение российского рубля не будет затяжным и катастрофическим. Более того, возможен некоторый рублевый откат в сторону стабилизации курса. Это связано с тем, что Меркурий начал разворачиваться в сторону отечественной валюты.
Андрей Бухарин уверен в том, что скачки на фондовых биржах РФ и волатильность рубля сейчас связаны больше с международными спекулятивными сделками. Однако, уже в июле-августе падение рубля может иметь под собой и реальную основу. Об этом говорит долговременный астрологический прогноз.
13 Апреля 2018 / Пятница 18 01
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